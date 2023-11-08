Хороші новини на ринку праці: яку зарплату одержують українці

Число вакансій майже зрівнялося з кількістю офіційних безробітних

Ринок праці в Україні стабілізувався і пропозиція вакансій роботи на ньому майже дорівнює кількості офіційно безробітних. При цьому зросла середня зарплата – тепер її розмір збільшився ще на 500 гривень та сягнув 18 тисяч.

Про це свідчать дані аналітик-сервісу пошуку роботи Work.ua. Так, починаючи з серпня, на сайті публікується понад 100 тисяч вакансій, у жовтні – 104 942, що трохи менше за офіційно зареєстровану кількість безробітних в Україні.

При цьому майже дві третини (62%) усіх вакансій розміщено у п’яти областях:

Київській (34863);

Дніпропетровській (10070);

Львівській (9766);

Одеській (7054);

Харківській (3729).

Серед лідерів незначне збільшення пропозицій роботи відбулося лише у Київській області (+1%). Також незначний приріст вакансій у жовтні помічено у Сумській (+2,5%, 988 вакансій), Тернопільській (+2%, 2233) та Миколаївській областях (+2%, 1244).

Число вакансій зростає

Найбільший відносний приріст робочих місць, як і раніше, відбувається на заході країни: у Закарпатській (186%), Івано-Франківській (173%), Хмельницькій (158%) та Чернівецькій області (154%). Така динаміка оновлення пов’язана із міграцією бізнесу всередині держави.

У жовтні лідерство за кількістю вакансій очолила категорія "Робочі спеціальності, виробництво" (приріст +2% до вересня, 20 018 вакансій), на другому місці йде "Сфера обслуговування" — 19 417 пропозицій роботи, а "бронза" — у категорії "Продаж", закупівля" з 14 012 вакансіями.

У жовтні 2023 р. посилилася конкуренція в ІТ-секторі. Саме на посаді айтішників рекрутери отримують рекордну кількість відгуків. Наприклад, на вакансію верстальника в середньому відгукується 284 претендента, Front-end Developer — 255, вебдизайнера — 154, тестувальника — 121. Це говорить про дефіцит IT-спеціальностей, на які претендентів більше, ніж вакансій.

Число відгуків на 1 вакансію в середньому падає

Зрештою, у жовтні на 3% зросла середня заробітна плата та становила 18 тис. грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 до 18 000 грн.), Дніпропетровській (+500 до 17 500 грн.) та Одеській області (+350 до 17 850 грн.).

Тим часом, як зазначають аналітики Work.ua, з осені почалося зниження кількості відгуків кандидатів на вакансії (крім ІТ-сектору), що може говорити про насичення ринку праці в країні.