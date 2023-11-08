Хорошие новости на рынке труда: какую зарплату получают украинцы

Число вакансий почти сравнялось с числом официальных безработных

Рынок труда в Украине стабилизировался и предложение вакансий работы на нем почти равно количеству официально безработных. При этом выросла средняя зарплата – теперь ее размер увеличился еще на 500 гривен и достиг 18 тысяч.

Об этом говорят данные аналитик-сервиса поиска работы Work.ua. Так, начиная с августа, на сайте публикуется более 100 тысяч вакансий, в октябре – 104 942, что чуть меньше официально зарегистрированного числа безработных в Украине.

При этом почти две трети (62%) всех вакансий размещены в пяти областях:

Киевской (34 863);

Днепропетровской (10 070);

Львовской (9766);

Одесской (7054);

Харьковской (3729).

Среди лидеров незначительное увеличение предложений работы произошло только в Киевской области (+1%). Также незначительный прирост вакансий в октябре замечен в Сумской (+2,5%, 988 вакансий), Тернопольской (+2%, 2233) и Николаевской областях (+2%, 1244).

Число вакансий растет

Наибольший же относительный прирост рабочих мест по-прежнему происходит на западе страны: в Закарпатской (186%), Ивано-Франковской (173%), Хмельницкой (158%) и Черновицкой области (154%). Такая динамика обновления связана с миграцией бизнеса внутри государства.

В октябре лидерство по количеству вакансий возглавила категория "Рабочие специальности, производство" (прирост +2% к сентябрю, 20 018 вакансий), на втором месте идет "Сфера обслуживания" — 19 417 предложений работы, а "бронза" — у категории "Продажа, закупка" с 14 012 вакансиями.

В октябре 2023 г. усилилась конкуренция в IT-секторе. Именно на должности айтишников рекрутеры получают рекордное количество отзывов. К примеру, на вакансию верстальщика в среднем отзывается 284 соискателя, Front-end Developer — 255, вебдизайнера — 154, тестировщика — 121. Это говорит о дефиците IT-специальностей, на которые соискателей больше, чем вакансий.

Число отзывов на 1 вакансию в среднем падает

Наконец, в октябре на 3% выросла средняя заработная плата и составила 18 тыс. грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 000 грн), Днепропетровской (+500 до 17 500 грн) и Одесской области (+350 до 17 850 грн).

Тем временем, как отмечают аналитики Work.ua, с осени началось снижение числа отзывов кандидатов на вакансии (кроме IT-сектора), что может говорить о насыщении рынка труда в стране.