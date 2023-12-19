Компенсационные выплаты в 2024 году вырастут: кому повезет с доплатой

Объем начисления отличается в зависимости от ситуации

В следующем году минимальная заработная плата вырастет и, как следствие, все соцвыплаты, размер которых зависит от суммы минзарплаты. С 1 января месячное начисление составит 7100 гривен.

Есть три категории лиц, которые могут рассчитывать на повышение компенсаций. Об этом пишут в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

Кто из украинцев будет рассчитывать на компенсационные выплаты в 2024 году

до 7100 гривен — с 1 января следующего года увеличится максимальный размер помощи по безработице, который во время войны не может быть больше суммы минимальной заработной платы;

С 6700-10050 гривен до 7100-10650 гривен – лицам, чей труд связан с общественно-полезными работами;

I группа инвалидности – 106,5 тыс. грн (15 минимальных заработных плат), а II группа – 71 тыс. грн (10 минимальных заработных плат) – эта компенсация будет осуществлена для работодателя за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью;

компенсация 50% расходов, связанных с уплатой единого взноса за трудоустройство на новые рабочие места. Это касается работодателей и этот вид выплаты будет введен с 1 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что временно нетрудоспособные лица рассчитывают на выплату больничных.