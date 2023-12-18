Некоторые украинцы могут рассчитывать на помощь от государства: кто получит максимальную сумму

Деньги предусмотрены для временного нетрудоспособного лица

Работники в Украине имеют право на выплату больничных. Однако такого начисления могут ждать граждане в случае временной нетрудоспособности.

Сумма помощи зависит от размера страхового стажа. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Размер помощи по временной нетрудоспособности начисляется следующим образом:

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам со страховым стажем до 3 лет;

60% — застрахованным лицам со страховым стажем от 3 до 5 лет;

70% — застрахованным лицам со страховым стажем от 5 до 8 лет;

100% — застрахованным лицам со страховым стажем более 8 лет.

100% — застрахованным лицам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

100% — одному из родителей или заменяющему их лицу, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

100% — ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

100% — лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

100% — донорам, имеющим право на льготу;

100% — лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам ждать выплаты компенсации от "Киевстар".