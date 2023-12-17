Соцвыплаты увеличатся в 2024 году: кто получит дополнительную помощь

Размер помощи зависит от уровня прожиточного минимума

В 2024 году в Украине увеличится размер помощи, получаемой лицами с инвалидностью. Соответствующее решение утверждено в принятом Верховной Радой госбюджете на следующий год.

Так, прожиточный минимум для потерявших трудоспособность вырастет на 268 гривен с 2093 до 2361 гривны. И это повлияет на размер социальной помощи людям с инвалидностью в 2024 году.

Граждане Украины, имеющие инвалидность с детства получат:

I группа – 2361 грн (100% прожиточного минимума);

II группа – 1888,8 грн (80% прожиточного минимума);

III группа – 1416,6 грн (60% прожиточного минимума).

Кроме того, дети с инвалидностью, не достигшие 18 лет, получат пособие в размере 1652,7 грн (70% прожиточного минимума для лиц). Выплаты по уходу за лицами с инвалидностью с детства будут в 2024 году установлены в следующем размере:

инвалидность с детства I группы подгруппа А – 4722 грн (200% прожиточного минимума);

инвалидность с детства I группы подгруппа Б – 2361 грн (100% прожиточного минимума);

инвалидность с детства II или III группы при необходимости в постоянном постороннем уходе – 1770,75 грн (75% прожиточного минимума).

Выплаты по уходу за детьми с инвалидностью в следующем году будут следующими:

на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, подгруппа А – 5163 грн (200% прожиточного минимума для детей);

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 1281,5 грн (50% прожиточного минимума для детей);

на ребенка с инвалидностью в возрасте 6–18 лет, подгруппа А – 6392 грн (200% прожиточного минимума для детей);

на другого ребенка с инвалидностью 6–18 лет – 1598 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семь категорий работающих лиц могут получить "оздоровительные" выплаты.