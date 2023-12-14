Выплаты военным: на какие деньги могут рассчитывать офицеры в Украине

Есть три категории защитников

Украиной предусмотрены дополнительные вознаграждения и надбавки для военных. Выплаты, размер которых колеблется в пределах 25-30 тысяч гривен, будут производиться для лиц офицерского состава.

Как говорится в постановлении О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины, размер начисления зависит от того, на какой должности работает боец. Максимальную прибавку получают инструктора, начальники или руководители.

Деньги для бойцов, работающих в офицерском составе

Руководящий состав — 25 тыс. грн.

Инструкторско-преподавательский состав:

лица, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава (временно исполняющие обязанности по должностям) цикловых комиссий (циклов, отделений, групп подготовки) (по типу кафедры в высших военных учебных заведениях) – 25 тыс. грн;

лица, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава (временно исполняющих обязанности по должностям) учебных подразделений (учебный взвод, учебная рота (батарея), отдел, отделение, учебный курс, школа); лица, занимающие должности начальников (заместителей) или руководителей (заместителей) цикловых комиссий (групп подготовки) – 30 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое начисление будет производиться для бойцов, выведенных за штат.