Виплати військовим: на які гроші можуть розраховувати офіцери в Україні

Є три категорії захисників

Україною передбачено додаткові винагороди та надбавки для військових. Виплати, розмір яких коливається в межах 25-30 тисяч гривень, будуть здійснюватись для осіб офіцерського складу.

Як мовиться у постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України", розмір нарахування залежить від того, на якій посаді працює боєць. Максимальну надбавку отримують інструктора, начальники або керівники.

Гроші для бійців, що працюють в офіцерському складі

Керівний склад — 25 тис. грн.

Інструкторсько-викладацький склад:

особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) циклових комісій (циклів, відділень, груп підготовки) (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) — 25 тис. грн;

особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) навчальних підрозділів (навчальний взвод, навчальна рота (батарея), відділ, відділення, навчальний курс, школа); особи, які обіймають посади начальників (заступників) або керівників (заступників) циклових комісій (груп підготовки) — 30 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке нарахування буде здійснюватись для бійців, що були виведені поза штат.