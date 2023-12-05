Винагороду для частини військових збільшили на 70 тисяч: які умови для виплати

Є лише одна обставина для нарахування

Кожен військовий, що бере участь у бойових діях, має право на виплату винагороди у розмірі від 30 тисяч до 100 тисяч гривень. Найвищу суму "бойових" можуть отримати й сапери.

Як мовиться в наказі "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", виплата 100 000 гривень здійснюється військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії, перебуваючи в районах ведення їх.

Згідно з наказом, військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій, отримають "бойові" в розмірі 100 тисяч гривень. Раніше бійці мали право на 30 000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі бійці мають право на виплати, які здійснюватимуться протягом чотирьох місяців. Максимальна сума грошової допомоги складає 16 тисяч гривень. Подати заявку на додаткові кошти можна в електронному варіанті.