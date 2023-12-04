Грошова допомога для ветеранів: кошти надходитимуть 4 місяці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Подати заяву можна в електронному варіанті
Українські військові можуть отримати фінансову допомогу за деяких умов або обставин. Однією з таких є виплата від Червоного Хреста та Мінветеранів для бійців, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок війни.
Як повідомляється на сайті Міністерство у справах ветеранів України, в цій програмі можуть взяти участь громадяни України, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Яка сума допомоги
Такі військові отримають виплату одноразово одним платежем на банківський рахунок у сумі 4 000 гривень на місяць. Нарахування буде здійснюватись протягом 4 місяців. Тобто загальна сума складає 16 тисяч гривень.
Як подати заяву на отримання коштів
- Зайдіть на сторінку веб-сайту eveteran.gov.ua.
- Щоб розпочати, перейдіть за посиланням "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".
- Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
- Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.
- Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву.
- Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.
- Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.
Варто зауважити, що в особи має бути електронний підпис. А також те, що подання заяви на отримання допомоги є абсолютно безоплатним і заповнюється особою самостійно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заробітна плата бійців до кінця 2023 року також не зміниться.