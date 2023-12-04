Грошова допомога для ветеранів: кошти надходитимуть 4 місяці

Подати заяву можна в електронному варіанті

Українські військові можуть отримати фінансову допомогу за деяких умов або обставин. Однією з таких є виплата від Червоного Хреста та Мінветеранів для бійців, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок війни.

Як повідомляється на сайті Міністерство у справах ветеранів України, в цій програмі можуть взяти участь громадяни України, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Яка сума допомоги

Такі військові отримають виплату одноразово одним платежем на банківський рахунок у сумі 4 000 гривень на місяць. Нарахування буде здійснюватись протягом 4 місяців. Тобто загальна сума складає 16 тисяч гривень.

Як подати заяву на отримання коштів

Зайдіть на сторінку веб-сайту eveteran.gov.ua.

Щоб розпочати, перейдіть за посиланням "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".

Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву.

Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Варто зауважити, що в особи має бути електронний підпис. А також те, що подання заяви на отримання допомоги є абсолютно безоплатним і заповнюється особою самостійно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заробітна плата бійців до кінця 2023 року також не зміниться.