Повторна грошова допомога за трьох умов: як військовому отримати гроші

Розмір може бути різним

За різних військових обставин бійці можуть отримати інвалідність і через це їм здійсниться одноразова грошова допомога. Якщо така травма призвела до більшого відсотка непрацездатності, то українці отримають ще додаткові кошти.

Як пояснюють на сайті "Довідник військовослужбовця після поранення", є три різні умови для нарахування додаткової допомоги. Розмір залежатиме від урахування інших надбавок внаслідок різних, не пов'язаних між собою захворювань.

Випадки, коли призначається додаткова виплата

Якщо військовослужбовцю після первинного встановлення інвалідності під час наступного огляду (переогляду) буде встановлено вищу групу інвалідності або змінено її причинний зв’язок, що дає право на отримання ОГД, виплата здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (зокрема, внаслідок різних, не пов’язаних між собою, захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв).

Якщо військовий втратив ще більший відсоток працездатності без інвалідності, виплата допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (крім випадків поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманих у різний період часу, за якими виплата допомоги здійснюється окремо, без урахування раніше виплачених сум).

виплата допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум У разі якщо під час первинного огляду було встановлено ступінь втрати працездатності без установлення інвалідності у відсотках, а під час наступного огляду (переогляду) встановлено інвалідність, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (зокрема, внаслідок різних, не пов’язаних між собою, захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде здійсненно підвищення зарплат та винагород для військових до кінця 2023 року.