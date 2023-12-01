Повторная денежная помощь при трех условиях: как военному получить деньги

Размер может быть разным

При разных военных обстоятельствах бойцы могут получить инвалидность и поэтому им осуществится единовременная денежная помощь. Если такая травма привела к большему проценту нетрудоспособности, то украинцы получат дополнительные средства.

Как поясняют на сайте "Справочник военнослужащего после ранения", есть три разных условия для начисления дополнительной помощи. Размер будет зависеть от учета других надбавок вследствие разных, не связанных между собой, заболеваний.

Случаи, когда назначается дополнительная выплата

Если военнослужащему после первичного установления инвалидности во время последующего осмотра (пересмотра) будет установлена высшая группа инвалидности или изменена ее причинная связь, дающая право на получение ОГД, выплата производится с учетом ранее выплаченных сумм (в частности, в результате разных, не связанных между собой, заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий).

Если военный потерял еще больший процент трудоспособности без инвалидности, выплата помощи производится с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разный период времени, по которым выплата помощи осуществляется отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).

выплата помощи производится с учетом ранее В случае если во время первичного осмотра была установлена степень потери трудоспособности без установления инвалидности в процентах, а во время последующего осмотра (переосмотра) установлена инвалидность, выплата единовременной денежной помощи осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм (в частности, в результате разных, не связанных между ними собой, заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли осуществлено повышение зарплат и вознаграждений для военных до конца 2023 года.