Денежная помощь для ветеранов: средства будут поступать 4 месяца

Подать заявление можно в электронном варианте

Украинские военные могут получить финансовую помощь в некоторых условиях или обстоятельствах. Одной из таких является выплата от Красного Креста и Минветеранов для бойцов, получивших инвалидность I или II группы в результате войны.

Как сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов Украины, в этой программе могут принять участие граждане Украины, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Какая сумма помощи

Такие военные получат выплату единоразово одним платежом на банковский счет в сумме 4000 гривен в месяц. Начисление будет производиться в течение 4 месяцев. То есть, общая сумма составляет 16 тысяч гривен.

Как подать заявление на получение средств

Зайдите на страницу сайта eveteran.gov.ua.

Для начала перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".

Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.

Если у вас нет банковского гривневого счета, вы можете открыть его в одном из банков по выбору и узнать его международный номер IBAN. Если международный номер банковского счета IBAN изменился, то необходимо подать новое заявление.

Перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

Заявление будет направлено в Минветеранов, где будет верифицировано наличие статуса ветерана войны – лица с инвалидностью I или II группы заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны. Если лицо отвечает этому критерию, то обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

Следует заметить, что у человека должна быть электронная подпись. А также то, что подача заявления на получение помощи абсолютно безвозмездна и заполняется лицом самостоятельно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заработная плата бойцов до конца 2023 также не изменится.