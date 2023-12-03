Військовий отримав бойове поранення: яку компенсацію надає держава та як її отримати

Існує декілька видів виплат

Військовослужбовці, які отримали порання під час війни, яку росія розпочала проти України, мають право на грошову доплату від держави. На суму виплати впливають наслідки від отриманого поранення.

А для отримання цієї доплати варто дотримуватись певного порядку дії. Про це пишуть Факти ICTV.

Якщо український боєць отримав поранення під час виконання бойового завдання, то він має право на кілька грошових виплат. За словами адвокати та юриста Антона Діденко військовослужбовець може розраховувати на наступні види виплат:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №168;

одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей та постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2013 №975.

"Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема й закордонних), включно з часом переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії (пункт 1 КМУ від 28.02.2022 №168)", – зазначає Діденко.

Який розмір виплати передбачено

На розмір виплати вливає те, які наслідки отриманого порання. Адже у разі отримання військовослужбовцем інвалідності, розмір виплат визначено пунктом Б част. 1 ст. 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

Розмір одноразової допомоги може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2023 році це 1 073 600 грн.

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто 300-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи ( 805 200 грн у 2023 році ).

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи ( ). 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн у 2023 році).

За словами адвоката, у разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначений постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975, та може становити 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Як отримати виплату за поранення

Відповідно до законодавства, щоб оформити виплати військовослужбовцю необхідно звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Для отримання виплати потрібні наступні документи:

Направлення або заява на проведення військово-лікарняної комісії.

Паспорт громадянина України та його засвідчену копію.

Заява, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю.

Копія документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;

Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення.

Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності.

Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, а також довідку про проходження військової служби.

Для офіцерів – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його копію і витяг із послужного списку.

Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення.

Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії.

Довідка про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок.

Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію.

Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію

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