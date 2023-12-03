Военный получил боевое ранение: какую компенсацию предоставляет государство и как ее получить

Существует несколько видов выплат

Военнослужащие, получившие ранения во время войны, которую россия начала против Украины, имеют право на денежную доплату от государства. На сумму выплаты влияют последствия полученного ранения.

А для получения этой доплаты следует соблюдать определенный порядок действия. Об этом пишут факты ICTV.

Если украинский боец получил ранения во время выполнения боевого задания, он имеет право на несколько денежных выплат. По словам адвоката и юриста Антона Диденко, военнослужащий может рассчитывать на следующие виды выплат:

денежное довольствие военнослужащего;

выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением КМУ от 28.02.2022 №168;

единовременная денежная помощь, согласно ст. 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей и постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2013 №975.

"Выплата дополнительного вознаграждения (боевых) осуществляется за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе и зарубежных), включая время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое, а также пребывание в отпуске для лечения после тяжкого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии (пункт 1 КМУ от 28.02.2022 №168)", – отмечает Диденко.

Какой размер выплаты предусмотрен

На размер выплаты вливает то, каковы последствия полученного ранения. Ведь в случае получения военнослужащим инвалидности размер выплат определен пунктом Б част. 1 ст. 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

Размер единовременного пособия может составлять:

400-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть в 2023 году это 1073600 грн.

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть 300-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы ( 805 200 грн. в 2023 году ).

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы ( ). 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 000 грн. в 2023 году).

По словам адвоката, в случае получения военнослужащим ранения при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975, и может составить 70-кратный размер (187 880 грн.) или 50-кратный (134 200 грн.) размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Как получить выплату

В соответствии с законодательством, чтобы оформить выплаты военнослужащему, необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии.

Для получения выплаты требуются следующие документы:

Направление или заявление на проведение военно-врачебной комиссии.

Паспорт гражданина Украины и его заверенную копию.

Заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременного пособия в связи с ранением или инвалидностью.

Копия документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждение;

Справка медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решения соответствующего военно-медицинского учреждения по признанию ранения.

Справка медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности.

Если вы входите в рядовой или сержантский состав, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы.

Для офицеров – удостоверение или военный билет офицера запаса и его копию и выписку из послужного списка.

Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения.

Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-врачебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии.

Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенной копии и/или заверенной копии Акта о несчастном случае.

Удостоверение участника боевых действий и их заверенную копию.

Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию

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