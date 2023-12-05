Вознаграждение для части военных увеличили на 70 тысяч: какие условия для выплаты

Есть только одно обстоятельство для начисления

Каждый военный, участвующий в боевых действиях, имеет право на выплату вознаграждения в размере от 30 тысяч до 100 тысяч гривен. Самую высокую сумму "боевых" могут получить и саперы.

Как говорится в приказе "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", выплата 100 000 гривен осуществляется военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной злости, находясь в районах ведения их.

Согласно приказу, военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий, получат "боевые" в размере 100 тысяч гривен. Ранее бойцы имели право на 30000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые бойцы имеют право на выплаты, которые будут производиться в течение четырех месяцев. Максимальная сумма денежной помощи составляет 16 тысяч гривен. Подать заявку на дополнительные средства можно в электронном варианте.