Якщо військових вивели поза штат: які виплати їм передбачені

Є чотири грошових нарахувань

Військових можуть вивезти поза штат у багатьох випадків, включно через бойове поранення. У такому випадку вони мають право на деякі виплати.

Протягом 2 місяців буде нараховувати виплата в розмірі грошового забезпечення за останньою займаною посадою, як пояснюють в "Юридична Сотня". А вже після 2 місяців — оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода 20 100 гривень.

Які нарахування будуть здійснюватись таким бійцям

Бійцям, які будуть:

зарахованими у розпорядження або звільненими від посад, грошове забезпечення виплачується в розмірі, який військові отримували до зарахування в розпорядження, але не більше ніж 2 місяці;

зараховані в розпорядження у зв’язку з відстороненням від посади під час досудового розслідування або судового провадження, та ті, до яких застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою або за вироком суду застосовані арешт чи тримання в дисциплінарному батальйоні, виплата не здійснюватиметься.

Час перебування військового, який буде виключатись із загального періоду перебування поза штатом:

на лікуванні;

у відпустці;

тимчасового виконання обов’язків (але не більше ніж два місяці) за вакантною посадою;

перебування під вартою (цілодобовим домашнім арештом).

Варто звернути на винятки

якщо не можна ухвалити рішення щодо подальшої служби у період перебування в розпорядженні протягом 2-ох місяців з поважних причин (відсутність рівнозначних посад, бажання подальшого проходження військової служби, наявність сімейних та інших обставин), військовому виплачується грошове забезпечення, яке він отримував за займаною посадою до зарахування в розпорядження, за рішенням міністра оборони;

після перебування в розпорядженні понад 2 місяці грошове забезпечення виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років (за винятком випадків продовження строків виплати за рішенням міністра оборони);

грошове забезпечення військових під час перебування в розпорядженні підлягає перерахунку в разі набуття права на збільшення розмірів окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, а також змін у нормах грошового забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі військові матимуть право на виплату на реабілітацію.