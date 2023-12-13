Если военных вывели за штат: какие выплаты им предусмотрены
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Есть четыре денежных начислений
Военных могут вывезти за штат во многих случаях, включая боевое ранение. В этом случае они имеют право на некоторые выплаты.
В течение 2 месяцев будет начисляться выплата в размере денежного обеспечения по последней занимаемой должности, как объясняют в "Юридической сотне". А уже после 2 месяцев — оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение 20 100 гривен.
Какие начисления будут производиться таким бойцам
Бойцам, которые будут:
- зачисленными в распоряжение или освобожденными от должностей, денежное обеспечение выплачивается в размере, который военные получали до зачисления в распоряжение, но не более 2 месяцев;
- зачислены в распоряжение в связи с отстранением от должности во время досудебного расследования или судебного производства, и те, к которым применены меры уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены арест или содержание в дисциплинарном батальоне, выплата не будет производиться.
Время пребывания военного, которое исключается из общего периода пребывания вне штата:
- на лечении;
- в отпуске;
- временного исполнения обязанностей (но не более двух месяцев) по вакантной должности;
- пребывание под стражей (круглосуточный домашний арест).
Следует обратить на исключения
- если нельзя принять решение о дальнейшей службе в период пребывания в распоряжении в течение 2-х месяцев по уважительным причинам (отсутствие равнозначных должностей, желание дальнейшего прохождения военной службы, наличие семейных и других обстоятельств), военнослужащему выплачивается денежное обеспечение, которое он получал по занимаемой должности к зачислению в распоряжение по решению министра обороны;
- после нахождения в распоряжении более 2 месяцев денежное обеспечение выплачивается в размере оклада за воинским званием и надбавки за выслугу лет (за исключением случаев продления сроков выплаты по решению министра обороны);
- денежное обеспечение военных во время пребывания в распоряжении подлежит перерасчету в случае получения права на увеличение размеров оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет, а также изменений в нормах денежного обеспечения.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые военные будут иметь право на выплату на реабилитацию.