Более 20 тысяч гривен ежемесячно: при каких условиях военнослужащим выплатят средства

Деньги будут точно поступать 2 месяца

При разных обстоятельствах военные во время выполнения боевых действий могут получить ранения. В связи с этим они могут рассчитывать на денежную помощь.

Как говорится в приказе "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", некоторые военные рассчитывают на помощь в размере 20 100 гривен или на месячное денежное обеспечение. Кроме этих начислений, им также начислят оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет.

Военные, защищающие Родину, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем) признаны ВЛК ограниченно пригодными или непригодными к военной службе в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение, выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до дня окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что размер "боевых" у некоторых украинских военных повысился.