Більше 20 тисяч гривень щомісячно: за яких умов військовому виплатять кошти

Кошти точно надходитимуть 2 місяці

За різних обставин військові під час виконання бойових дій можуть отримати поранення. У зв'язку з цим вони можуть розраховувати на грошову допомогу.

Як мовиться в наказі "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", деякі військові розраховують на допомогу в розмірі 20 100 гривень або на місячне грошове забезпечення. Окрім цих нарахувань, їм також нарахують оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років.

Військові, що захищають Батьківщину, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження, виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою в повному обсязі.

Після перебування в розпорядженні понад два місяці й до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що розмір "бойових" у деяких українських військових підвищились.