До 50 тысяч гривен для бойцов: в Минобороны хотят увеличить выплаты

Власти хотят привлечь как можно больше людей в ряды ВСУ

Украинские военные имеют право на деньги за подписание первого контракта. Максимальная сумма составляет более 26 тысяч гривен, но власти планируют увеличить разовую выплату до 50 тысяч гривен.

Как объясняет BBC News Украина, в случае добровольного подписания контракта с ВСУ на имя гражданина банк сразу же будет открывать карточку, на которой будет определенная сумма – ориентировочно до 50 тысяч гривен. Минобороны начало проект на гражданских онлайн-площадках, где лица могут добровольно вступить в ВСУ.

Проект был создан с целью стимулирования украинцев добровольно привлечь в армию. Он уже реализуется, однако за счет местных бюджетов.

"Так, в конце ноября Одесский городской совет утвердил возможность выплаты денежной помощи в размере 20 тысяч гривен мобилизованным. Правда, объем средств заложен в расчете на одну тысячу добровольцев в 2024 году. Киевские власти ввели выплаты по 30 тысячам новобранцам, которые согласятся добровольно мобилизоваться в Вооруженные силы", — говорится в публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые военные имеют право на дополнительное вознаграждение в размере более 20 тысяч гривен.