До 50 тисяч гривень для бійців: у Міноборони хочуть збільшити виплати

Влада хоче залучити якомога більше людей до лав ЗСУ

Українські військові мають право на гроші за підписання першого контракту. Максимальна сума становить понад 26 тисячі гривень, але влада планує збільшити разову виплату до 50 тисяч гривень.

Як пояснює BBC News Україна, у разі добровільного підписання контракту із ЗСУ на ім'я громадянина банк відразу ж відкриватиме картку, на якій буде певна сума – орієнтовно до 50 тисяч гривень. Міноборони розпочало проєкт на цивільних онлайн-майданчиках, де особи можуть добровільно вступити у ЗСУ.

Проєкт було створено з метою стимулювання українців добровільно залучитись до війська. Він вже реалізовується, однак коштом місцевих бюджетів.

"Так, наприкінці листопада Одеська міська рада затвердила можливість виплати грошової допомоги в розмірі 20 тисяч гривень мобілізованим. Щоправда, обсяг коштів закладений з розрахунку на одну тисячу добровольців у 2024. Київська влада запровадила виплати по 30 тисяч новобранцям, які погодяться добровільно мобілізуватись в Збройні сили", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі військові мають право на додаткову винагороду в розмірі понад 20 тисяч гривень.