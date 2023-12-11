Денежная выплата из-за гибели бойца: список лиц, имеющих право на деньги, увеличился

Если государство не произвело начисления, то родственники могут обжаловать это в суде

Семья погибшего военнослужащего получит компенсацию в размере 15 миллионов человек. Верховная Рада Украины расширила круг лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь.

Такие выплаты рассчитаны семьям, в которых погибли военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления или полицейские, как говорится в постановлении "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Согласно постановлению, такие лица должны заранее составлять завещание по выплате единовременной помощи в случае их гибели (смерти). В завещании они могут определить, кто и в каком размере (в процентах) должны получить средства. Подлинность подписи на документе должен удостоверить руководитель органа, подразделения, воинской части или нотариус.

В законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования правоотношений, связанных с назначением, получением единовременной денежной помощи и предоставлением льгот некоторым категориям лиц" объясняется список лиц, имеющих право на выплату, расширился до 7 категорий украинцев.

Теперь право на выплату имеют:

дети погибшего (умершего), в том числе и усыновленные, зачатые при его жизни и рожденные после его смерти;

дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав;

родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав;

внуки;

один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо;

женщина или мужчина, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы, то есть лица, находившиеся на содержании погибшего (умершего).

Если завещание отсутствует, то ЕДП выплачивается поровну между всеми лицами.

Однако независимо от содержания деньги точно получат малолетние (несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные) дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица в размере 50% доли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Минобороны планирует увеличить выплату за подписание первого контракта в ВСУ с 26 тысяч до 50 тысяч гривен.