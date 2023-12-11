Грошова виплата через загибель бійця: список осіб, що мають право на гроші, збільшився

Якщо держава не здійснила нарахування, то родичі можуть оскаржити це в суді

Сім'я військовослужбовця, що загинув, отримає компенсацію в розмірі 15 мільйонів. Верховна Рада України розширила коло осіб, які мають право на одноразову грошової допомоги.

Такі виплати розраховані сім'ям, у яких загинули військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівники об'єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування або поліцейські, як мовиться в постанові "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".

Згідно з постановою, такі особи мають заздалегідь складати заповіт щодо виплати одноразової грошової допомоги в разі їх загибелі (смерті). У заповіті вони можуть визначити, хто та в якому розмірі (у відсотках) має отримати кошти. Справжність підпису на документі повинен засвідчити керівник органу, підрозділу, військової частини або нотаріус.

У законопроєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання правовідносин, пов'язаних з призначенням, отриманням одноразової грошової допомоги та наданням пільг деяким категоріям осіб" пояснюється, список осіб, що мають право на виплату, розширився до 7 категорій українців.

Тепер право на виплату мають:

діти загиблого (померлого), зокрема й усиновлені, зачаті за його життя та народжені після його смерті;

діти, щодо яких загиблий (померлий) був позбавлений батьківських прав;

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав;

онуки;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, що набрало законної сили;

утриманці, тобто особи, які перебували на утриманні загиблого (померлого).

Якщо заповіт відсутній, то ОГД виплачується порівно між всіма особами.

Однак, незалежно від змісту, гроші точно отримають малолітні (неповнолітні, повнолітні непрацездатні) діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи у розмірі 50% частки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міноборони планує збільшити виплату за підписання першого контракту у ЗСУ з 26 тисячі до 50 тисяч гривень.