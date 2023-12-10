Держава компенсує невикористану відпустку військовим: як отримати виплату

Її розмір залежить від посадового окладу

Українські військові, у разі звільнення зі служби, мають право на отримання грошової компенсації за невикористані дні відпустки: будь-то щорічна або додаткова. Виплата надається за всі роки служби.

Проте отримати її можуть ті військовослужбовці, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи. Це передбачають внесені зміни до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.

Ба більше, на компенсацію можуть також розраховувати військові, які звільняються за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

Також, відповідно до законодавства, виплату можуть отримати члени сімей загиблих військовослужбовців за невикористані ними дні щорічної основної або додаткової відпустки.

Розмір виплати

Розраховують розмір виплати за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки здійснюється, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою.

До прикладу, якщо на день звільнення військовослужбовець мав місячне грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч, то у разі звільнення він за кожний рік, починаючи з року, коли він отримав статус учасника бойових дій, та закінчуючи роком звільнення, він отримає грошову компенсацію за кожний такий рік розміром 14 000 гривень (30 000 грн/30 днів*14 днів відпустки).

Як отримати компенсацію

Військовий, який звільняється зі служби, для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, має звернутися з відповідним рапортом на ім'я командира військової частини, в якому зокрема зазначається:

дата звільнення з військової служби;

кількість днів невикористаної додаткової відпустки за кожен рік;

підстава звільнення з військової служби;

норма закону, що передбачає таку компенсацію.

Раніше "Телеграф" писав, що українські військові мають право на гроші за підписання першого контракту. Максимальна сума становить понад 26 тисячі гривень, але влада планує збільшити разову виплату до 50 тисяч гривень.