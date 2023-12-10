Государство компенсирует неиспользованный отпуск военным: как получить выплату

Ее размер зависит от должностного оклада

Украинские военные, в случае увольнения со службы, имеют право на получение денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска: будь то ежегодный или дополнительный. Выплата производится за все годы службы.

Однако получить ее могут военнослужащие, имеющие детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А и группы. Это предполагают внесенные изменения в некоторые законодательные акты Украины по усилению социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц.

Более того, на компенсацию могут также рассчитывать освобождаемые по возрасту, состоянию здоровья военные, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий.

Также, согласно законодательству, выплату могут получить члены семей погибших военнослужащих за неиспользованные ими дни ежегодного основного или дополнительного отпуска.

Размер выплаты

Рассчитывают размер выплаты за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска, а также дни дополнительного отпуска осуществляется исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должности.

К примеру, если на день увольнения военнослужащий имел месячное денежное довольствие в размере 30 тысяч, то в случае увольнения он за каждый год, начиная с года, когда он получил статус участника боевых действий, и заканчивая годом увольнения, он получит денежную компенсацию за каждый такой год в размере 14 000 гривен (30 000 грн/30 дней*14 дней отпуска).

Как получить компенсацию

Военный, увольняемый со службы, для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска, должен обратиться с соответствующим рапортом на имя командира воинской части, в котором отмечается:

дата увольнения с военной службы;

количество дней неиспользованного дополнительного отпуска за каждый год;

основание увольнения с военной службы;

норма закона, предусматривающая такую компенсацию.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные имеют право на деньги за подписание первого контракта. Максимальная сумма составляет более 26 тысяч гривен, но власти планируют увеличить разовую выплату до 50 тысяч гривен.