Виплата на реабілітацію: хто з військових зможе отримати 10 тисяч гривень

Програма буде діяти лише в конкретному місті

Через військові дії бійці можуть отримати поранення і за це держава може виплатити їм компенсаційні нарахування. А в Івано-Франківську хочуть запустити нову програму виплат для військових, які зазнали травм чи поранення.

Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає ПІК, захисники зможуть отримати по 10 тисяч гривень. За його словами, реалізація цієї програми буде відбуватись найближчим часом.

"Дав доручення на виконкомі розробити механізм реалізації. Нашим захисникам потрібні не лише сили на відновлення після поранень, а й кошти. Ми це розуміємо, тому працюємо над новою програмою. Плануємо виплачувати по 10 тисяч гривень", – зазначив Марцінків.

Варто нагадати, що військові, за підписання першого контракту можуть отримати збільшену суму — з 26 тисячі до 50 тисяч гривень. На ім'я громадянина банк відразу ж відкриватиме картку, на якій буде певна сума. Міноборони розпочало цей проєкт з метою стимулювання українців добровільно залучитись до війська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі військові мають право на додаткову винагороду в розмірі понад 20 тисяч гривень.