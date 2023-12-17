Соцвиплати збільшаться у 2024 році: хто отримає додаткову допомогу

Розмір допомоги залежить від рівня прожиткового мінімуму

У 2024 році в Україні збільшиться розмір допомоги, яку отримують особи з інвалідністю. Відповідне рішення затверджено в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на наступний рік.

Так, прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність, зросте на 268 гривень з 2093 до 2361 гривні. І це вплине на розмір соціальної допомоги людям з інвалідністю у 2024 році.

Громадяни України, які мають інвалідність з дитинства отримають:

I група – 2361 грн (100% прожиткового мінімуму);

II група – 1888,8 грн (80% прожиткового мінімуму);

III група – 1416,6 грн (60% прожиткового мінімуму).

Крім того, діти з інвалідністю, які не досягли 18 років, отримають допомогу в розмірі 1652,7 грн (70% прожиткового мінімуму для осіб). Виплати по догляду за особами з інвалідністю з дитинства будуть у 2024 році встановлені в такому розмірі:

інвалідність з дитинства I групи підгрупа А – 4722 грн (200% прожиткового мінімуму);

інвалідність з дитинства I групи підгрупа Б – 2361 грн (100% прожиткового мінімуму);

інвалідність з дитинства II або III групи за потреби в постійному сторонньому догляді – 1770,75 грн (75% прожиткового мінімуму).

Виплати по догляду за дітьми з інвалідністю наступного року будуть такими:

на дитину з інвалідністю віком до 6 років, підгрупа А – 5163 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей);

на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років – 1281,5 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей);

на дитину з інвалідністю віком 6–18 років, підгрупа А – 6392 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей);

на іншу дитину з інвалідністю віком 6–18 років – 1598 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім категорій осіб, які працюють, можуть отримати "оздоровчі" виплати.