Деякі українці можуть розраховувати на допомогу від держави: хто отримає максимальну суму

Гроші передбачені для тимчасового непрацездатних осіб

Працівники в Україні мають право на виплату лікарняних. Однак на таке нарахування можуть чекати громадяни в разі тимчасової непрацездатності.

Сума допомоги залежить від розміру страхового стажу. Про це мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності нараховується так:

50% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам зі страховим стажем до 3 років;

60% — застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років;

70% — застрахованим особам зі страховим стажем від 5 до 8 років;

100% — застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років.

100% — застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100% — одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100% — ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності й членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

100% — особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

100% — донорам, які мають право на пільгу;

100% — особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям чекати на виплату компенсації від "Київстар".