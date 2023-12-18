Рус

Деякі українці можуть розраховувати на допомогу від держави: хто отримає максимальну суму

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська гривня Новина оновлена 18 грудня 2023, 15:53
Українська гривня. Фото GSMInfo

Гроші передбачені для тимчасового непрацездатних осіб

Працівники в Україні мають право на виплату лікарняних. Однак на таке нарахування можуть чекати громадяни в разі тимчасової непрацездатності.

Сума допомоги залежить від розміру страхового стажу. Про це мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності нараховується так:

  • 50% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам зі страховим стажем до 3 років;
  • 60% — застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років;
  • 70% — застрахованим особам зі страховим стажем від 5 до 8 років;
  • 100% — застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років.
  • 100% — застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • 100% — одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • 100% — ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності й членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;
  • 100% — особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;
  • 100% — донорам, які мають право на пільгу;
  • 100% — особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям чекати на виплату компенсації від "Київстар".

Теги:
#Соціальні виплати #Виплати #Лікарняні