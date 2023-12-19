Компенсаційні виплати у 2024 році виростуть: кому пощастить з доплатою

Обсяг нарахування відрізняється в залежності від ситуації

У наступному році мінімальна заробітна плата зросте і, як наслідок, — усі соцвиплати, розмір яких залежить від суми мінзарплати. З 1 січня місячне нарахування становитиме 7100 гривень.

Є три категорії осіб, які можуть розраховувати на підвищення компенсацій. Про це пишуть у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

Хто з українців розраховуватиме на компенсаційні виплати у 2024 році

до 7100 гривень — з 1 січня наступного року збільшиться максимальний розмір допомоги по безробіттю, який під час війни не може бути більше суми мінімальної заробітної плати;

З 6700-10050 гривень до 7100-10650 гривень — особам, чия праця пов'язана з суспільно-корисними роботами;

І група інвалідності — 106,5 тис. грн (15 мінімальних заробітних плат), а II група – 71 тис. грн (10 мінімальних заробітних плат) — ця компенсація буде здійснена для роботодавця за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю;

компенсація 50% витрат, які пов'язані зі сплатою єдиного внеску за працевлаштування на нові робочі місця. Це стосуватиметься роботодавців і цей вид виплати буде введено з 1 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тимчасово непрацездатні особи розраховують на виплату лікарняних.