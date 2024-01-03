Пенсионер может получить сразу несколько надбавок: при каких условиях

Сумма дополнительных средств для каждого разная

В системе пенсионного обеспечения в Украине существуют некоторые надбавки к пенсии по возрасту. Они будут назначаться в зависимости от разных обстоятельств.

Каждая из этих сумм имеет разный размер. Согласно закону Украины "О пенсионном обеспечении", их существует всего 5.

Какие дополнительные средства получат пожилые люди, которым начисляется пенсия по возрасту

неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании нетрудоспособных членов семьи — на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере социальной пенсии , предусмотренной для соответствующей категории нетрудоспособных;

, предусмотренной для соответствующей категории нетрудоспособных; одиноким пенсионерам, которые по заключению медицинских учреждений нуждаются в постоянном постороннем уходе, — на уход за ними в размере социальной пенсии ;

; пенсионерам, которые получили в соответствии с законодательством бывшего Союза ССР право на надбавку к пенсии за работу по достижении пенсионного возраста, — в размере 10 процентов основной пенсии за каждый полный год работы после назначения пенсии, но не более 40 процентов;

лицам, которые получили право на пенсию по возрасту в соответствии с настоящим Законом и имеют стаж работы, но после достижения пенсионного возраста изъявили желание работать и получать пенсию с более позднего срока, — в размере 10 процентов основного размера пенсии без учета надбавок, повышений, дополнительной пенсии за каждый полный год работы по достижении пенсионного возраста, но не более 40 процентов ;

; пенсионерам, имеющим стаж работы и в период работы отказавшимся получать пенсию, — в размере 10 процентов основного размера пенсии без учета надбавок, повышений, дополнительной пенсии за каждый полный год работы после отказа от получения пенсии, но не более 40 процентов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о помощи в размере 10 пенсий для некоторой категории пожилых людей.