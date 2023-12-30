Некоторым пенсионерам в 2024 году дважды повысят выплаты: названо важное условие

Изменение выплат связано с ростом минимальной заработной платы

В следующем году некоторым пенсионерам поднимут пенсию дважды. На увеличение выплат могут рассчитывать украинцы в возрасте от 65 лет.

Пособие увеличится у пенсионеров, у которых достаточно трудового стажа. Это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, сообщает портал "На пенсии".

Рост выплаты связан с увеличением минимальной заработной платы в Украине. Она с 1 января будет составлять 7100 гривен, а с 1 апреля — 8000 грн.

Минимальная пенсия в Украине должна быть не менее 40% от минимальной зарплаты. Соответственно, государственное пособие в начале 2024 года увеличится до 2840 грн, а с 1 апреля — до 3200 грн.

Помимо этого, работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию. Уже в апреле 2024 года будет произведен перерасчет выплат. Однако это будет возможно, если в бюджете хватит средств. В Кабмине ранее сделали заявление насчет пенсий, отметив, что на индексацию денег может не быть.

Напомним, что в 2023 году пенсии для украинцев от 65 лет не пересматривались. Это связано с заморозкой минимальной зарплаты.

Ранее "Телеграф" писал о выплатах для пенсионеров от ООН. Но получить ее смогут не все. Право на помощь имеют лишь те пенсионеры, которые соответствуют трем требованиям.