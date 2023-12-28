В 2024 году будет второй этап прибавки: кто получит увеличенную пенсию

Есть определенные условия для осуществления выплаты

Пенсионеры, у которых пенсия не превышает 3 тысяч гривен, получат автоматически дополнительные деньги. Это предусмотрено проектом от КПН ООН на следующий год.

Вторая волна начисления надбавки охватит 350 тысяч человек с инвалидностью. Об этом было сообщено на заседании рабочей группы Проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины.

На сайте Минсоцполитики говорят, чтобы получить в этом году выплату от ООН, пенсионеры должны отвечать следующим критериям:

проживать на территориях боевых действий или при фронтовых территориях;

пенсия не должна превышать 3000 гривен;

такие лица не получали с 1 марта 2023 года никаких выплат от ООН, других международных организаций и выплаты для ВПЛ.

С 24 ноября 2023 года Правительство приняло постановление, которым было предусмотрено увеличение пенсии с 3 тысяч до 3250 гривен.

Следует заметить, что такое начисление будет поступать без каких-либо действий со стороны пенсионера. Выплата будет производиться согласно данным, которые находятся в государственных реестрах.

Напомним, ранее Телеграф писал, что зимой и весной в 2024 году состоится индексация пенсий.