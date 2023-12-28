В 2024 році буде другий етап надбавки: хто отримає збільшену пенсію

Є певні умови для здійснення виплати

Пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 3 тисячі гривень, отримають автоматично додаткові гроші. Це передбачено проєктом від ВПП ООН на наступний рік.

Друга хвиля нарахування надбавки охопить 350 тисяч людей з інвалідністю. Про це було повідомлено під час засідання робочої групи Проєкту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України.

На сайті Мінсоцполітики кажуть, щоб отримати у цьому році виплату від ООН, пенсіонери мають відповідати наступним критеріям:

проживати на територіях бойових дій або прифронтових територіях;

пенсія не повинна перевищувати 3000 гривень;

такі особи не отримували з 1 березня 2023 року жодних виплат від ООН, інших міжнародних організацій і виплати для ВПО.

З 24 листопада 2023 року Уряд прийняв постанову, якою було передбачено збільшення пенсії з 3 тисяч до 3250 гривень.

Варто зауважити, що таке нарахування буде надходити без жодних дій з боку пенсіонера. Виплата здійснюватиметься згідно з даними, що находяться в державних реєстрах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зимою та весною у 2024 році відбудеться індексація пенсій.