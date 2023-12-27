Зимова та весняна індексація пенсій у 2024: хто з літніх осіб отримуватиме збільшені виплати

Чого чекати українцям у наступному році

В Україні у 2024 році має пройти індексація пенсій. Підвищення має спочатку торкнутись тих, хто отримує мінімальну та максимальну виплату, а потім і всіх.

Ріст нарахування варто чекати з 1 січня та 1 березня 2024 року. Про це мовиться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, в перший місяць наступного року відбудеться підвищення мінімальної пенсії з 2 093 грн до 2 361 грн, а максимальної – з 20 930 грн до 23 610 грн.

Окрім того, у 2024 році зміниться розмір стажу, достатнього для виходу на пенсію. Оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 31 рік, у 63 роки – зі стажем 21-31 рік, у 65 років – 15-21 рік.

Як пояснюється в законі, людина не матиме права на вихід на пенсію, якщо вона в 65 років не набрала мінімальний страховий стаж. Для таких осіб Україною передбачено соціальну допомогу і її розмір дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 2 361 грн.

До того ж необхідні роки стажу можна офіційно докупити. За один місяць особі треба заплатити внесок, сума якого дорівнює розміру мінімального страхового внеску на дату укладання договору, помноженого на коефіцієнт 2.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за деяких помилок пенсіонер може втратити 20% та 50% пенсії.