Зимняя и весенняя индексация пенсий в 2024 году: кто из пожилых людей будет получать увеличенные выплаты

Чего ждать украинцам в следующем году

В Украине в 2024 году должна пройти индексация пенсий. Повышение должно сначала затронуть тех, кто получает минимальную и максимальную выплату, а затем и всех.

Рост начисления следует ожидать с 1 января и 1 марта 2024 года. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ему, в первый месяц следующего года состоится повышение минимальной пенсии с 2 093 грн до 2 361 грн, а максимальной – с 20 930 грн до 23 610 грн.

Кроме того, в 2024 году изменится размер стажа, достаточного для выхода на пенсию. Оформить выход на пенсию в возрасте в 60 лет смогут украинцы со стажем 31 год, в 63 года – со стажем 21-31 год, в 65 лет – 15-21 год.

Как поясняется в законе, человек не будет иметь права на выход на пенсию, если он в 65 лет не набрал минимальный страховой стаж. Для таких лиц Украиной предусмотрена социальная помощь и ее размер равен сумме прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 2361 грн.

К тому же необходимые годы стажа можно официально докупить. За один месяц лицу следует заплатить взнос, сумма которого равна размеру минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при некоторых ошибках пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии.