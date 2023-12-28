Украинцы получат свои пенсии, но есть нюанс: в Кабмине сделали заявление

Приоритетом в Украине все же остается оборона и обслуживание долга

Украинцев предупредили, что правительство может отменить запланированную с 1 марта 2024 года индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада. При этом людей заверили, что на базовую пенсию денег хватит.

Об этом сказала министр социальной политики Оксаны Жолнович. Такое заявление она сделала во время телемарафона.

"Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это средства мы найдем", — сказала она.

Министр успокоила всех пенсионеров, что выплаты будут. Она пояснила, что львиная доля бюджета Пенсионного фонда формируется за счет внутренних пенсионных поступлений, которые обеспечиваются украинскими плательщиками.

Ранее в сети стала появляться информация о том, что в Украине могут начаться задержки с выплатами зарплат госслужащим и пенсиям миллионам граждан. Это произойдет, если ЕС и США не окажут финансовую помощь в начале 2024 года.

Стоит отметить, что финансовая помощь Украине остается в "тупике". В то же время, предложенный 4-летний пакет поддержки ЕС на 50 миллиардов евро был отложен из-за вето Венгрии. Лидеры блока договорились встретиться 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление правительства Виктора Орбана.

Ранее "Телеграф" цитировал министра экономики Юлию Свириденко, которая считает, что дефицит внешней помощи подтолкнет восстанавливающуюся экономику к возвращению в режим выживания. Поэтому есть риск, что миллионы украинцев могут остаться без зарплат и пенсий.