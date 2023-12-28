Українці отримають свої пенсії, але є нюанс: у Кабміні зробили заяву

Пріоритетом в Україні все ж таки залишається оборона та обслуговування боргу

Українців попередили, що уряд може скасувати заплановану з 1 березня 2024 індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. При цьому людей запевнили, що на базову пенсію грошей вистачить.

Про це сказала міністр соціальної політики Оксани Жолнович. Таку заяву вона зробила під час телемарафону.

"Можливо, не вдасться, якщо будуть такі ризики, говорити про індексацію. Але базову пенсію буде виплачено, і на це кошти ми знайдемо", — сказала вона.

Міністр заспокоїла всіх пенсіонерів, що виплати будуть. Вона пояснила, що левова частка бюджету Пенсійного фонду формується за рахунок внутрішніх пенсійних надходжень, які забезпечують українські платники.

Раніше в мережі почала з’являтися інформація про те, що в Україні можуть розпочатися затримки з виплатами зарплат держслужбовцям та пенсіям мільйонам громадян. Це станеться, якщо ЄС та США не нададуть фінансової допомоги на початку 2024 року.

Варто зазначити, що фінансова допомога Україні залишається у "глухому куті". Водночас запропонований 4-річний пакет підтримки ЄС на 50 мільярдів євро було відкладено через вето Угорщини. Лідери блоку домовилися зустрітися 1 лютого, щоб спробувати подолати опір уряду Віктора Орбана.

Раніше "Телеграф" цитував міністра економіки Юлію Свириденко, яка вважає, що дефіцит зовнішньої допомоги підштовхне економіку, що відновлюється , до повернення в режим виживання. Тому є ризик, що мільйони українців можуть залишитися без зарплат та пенсій.