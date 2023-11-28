Правила змінилися: отримати надбавку до пенсії у грудні зможуть більше українців, про кого мова

Граничний розмір пенсії для надбавки було збільшено

В Україні, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжують справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Наступне підвищення розміру виплат заплановано вже на початок 2024 року, але й зараз деякі пенсіонери мають можливість отримувати більше. Наприклад, за допомогою доплат ООН. А умови для отримання такої кешпідтримки тепер змінилися.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Вона зазначає, що у листопаді 2023 року уряд ухвалив нову постанову, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги.

Згідно з новими правилами, тепер, щоб отримати допомогу від ООН, виплати пенсіонерів мають становити 3250 гривень, а не 3000. Таким чином на допомогу зможе розраховувати більша кількість громадян.

Нагадаємо, що допомога від ООН є автоматичною для виплат для пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях. Тобто тих, які офіційно включені до списку територій, що проходять поряд із бойовими діями. Її розмір буде різним для кожного, але максимальний – 3250 гривень.

Як розраховується надбавка:

Береться пенсія і у всіх, хто не дотягує до 3 250 грн, додаватиметься добавка. Якщо 2800, то 450 грн. Якщо у вас пенсія 2200, то 1050 грн. Відповідно всім до 3250 грн.

Важливо відзначити, що сума виплати не менше 100 грн, тобто якщо ви отримуєте 3 200, то ви отримуватимете понад 3 250, а 3 300, бо до 3 250 грн, але не менше 100 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді повідомили, чи зросте пенсія з інвалідності в Україні до кінця 2023 року.