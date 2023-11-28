Правила изменились: получить надбавку к пенсии в декабре смогут больше украинцев, о ком речь

Предельный размер пенсии для надбавки был увеличен

В Украине, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжают исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Следующее повышение размера выплат запланировано уже на начало 2024 года, но и сейчас у некоторых пенсионеров есть возможность получать больше. Например, с помощью доплат ООН. А условия для получения такой кэш-поддержки теперь изменились.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Она отмечает, что в ноябре 2023 года правительство приняло новое постановление, которое увеличивает предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи.

Согласно новым правилам, теперь, чтобы получить помощь от ООН, выплаты пенсионеров должны составлять 3250 гривен, а не 3000. Таким образом на помощь сможет рассчитывать большее количество граждан.

Напомним, что помощь от ООН является автоматической к выплатам для пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях. То есть тех, которые официально включены в список территорий, проходящих рядом с боевыми действиями. Её размер будет разным для каждого, но максимальный — 3250 гривен.

Как рассчитывается надбавка:

Берется пенсия и у всех, у кого не дотягивает до 3 250 грн, будет добавляться добавка. Если 2800, то 450 грн. Если у вас пенсия 2200, то 1050 грн. Соответственно всем до 3 250 грн.

Важно отметить, что сумма выплаты не менее 100 грн, то есть если вы получаете 3 200, ​​то вы будете получать более 3 250, а 3 300, потому что до 3 250 грн, но не менее 100 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.