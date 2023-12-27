Чи все так погано? Чому і коли без фіндопомоги ЄС та США в Україні можуть перестати платити пенсії та зарплати

Українцям загрожують невиплата зарплат та пенсій, але не з 1 січня

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що в Україні вже найближчим часом можуть початися проблеми із виплатою пенсій та зарплат бюджетникам. Причиною цього може стати затримка фінансової допомоги від США та ЄС.

Про це міністр заявила в інтерв’ю газеті Financial Times. Усього необхідність у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік для України Юлія Свириденко оцінила у 37,3 млрд доларів.

"Телеграф" запитав у експертів, як отримання Україною доларів від Заходу сприяє виплатам пенсіонерам та бюджетникам, які здійснюються у гривні. І фахівці пояснили, що ситуація зовсім не така драматична, як можна було б подумати зі слів міністра.

За словами економічного експерта Олександра Охріменка, фінансування дефіциту держбюджету може здійснюватися за двома основними механізмами:

Олександр Охріменко

друк гривні на необхідну суму, яка "обмінюється" на іноземну валюту, у разі України – транш від США чи ЄС;

"чиста" емісія, коли випуск гривні на потрібну суму здійснюється без її "обміну" на іноземну валюту.

Припустимо, державі не вистачає на витрати 37,8 млрд. грн., або приблизно 1 млрд. доларів. Якщо Україна отримує 1 млрд дол. фінансової допомоги, ці гроші просто кладуть у НБУ, поповнюючи золотовалютні резерви (ЗВР) країни на мільярд доларів та забезпечуючи друк 37,8 млрд грн, тим самим врівноважуючи один одного. У разі ж, якщо 1 млрд дол. в Україну не надходить, а 37,8 млрд грн все одно друкують і направляють в економіку, то ЗВР зменшуються на цей мільярд доларів.

За словами Олександра Охріменка, говорячи про кризу через затримку траншів, Юлія Свириденко мала на увазі, що Україні краще фінансувати дефіцит бюджету саме за схемою "компенсації" випуску гривні доларами, отриманими від США або ЄС. При цьому Україна має запас міцності, адже її ЗВР за підсумками листопада, за даними НБУ, становили 38,8 млрд доларів.

"Завдяки золотовалютним резервам, Україна має запас міцності і без траншів ЄС чи США, за моїми підрахунками, як мінімум до квітня 2024 року, а за підсумками 1 кварталу вже можна говорити про можливість реальних проблем із виплатою зарплат і пенсій. Поки що резерви є ", — запевняє співрозмовник "Телеграфа".

За словами Олександра Охріменка, уряд явно не бажає розганяти інфляцію і тому розраховує на фінансування бюджетного дефіциту гривнею з одночасною заміною її доларами у ЗВР.

"Якщо в січні Нацбанк почне друкувати гривню, щоб покрити дефіцит не поповнюючи ЗВР, у 2024-му нас очікує інфляція в значно більших масштабах ніж поточного року (зараз це близько 4,6%. — Ред .)", — резюмує експерт.

Економічний експерт Борис Кушнірук пояснює бажання уряду фінансувати дефіцит держбюджету з одночасним поповненням ЗВР тим фактом, що золотовалютні резерви можуть стати в нагоді Україні в майбутньому. Наприклад, якщо доведеться купувати зброю, а не одержувати безкоштовно, як зараз.

"Поки ми маємо 39 мільярдів доларів, у нас є запас міцності, але у разі закупівлі зброї цей запас сильно скорочуватиметься", — пояснив співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що майбутній 2024 рік буде ще важчим для України.