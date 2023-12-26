Виплати "бойових" від 30 до 100 тисяч гривень для бійців: чи збережуться вони у 2024 році

Однак є певні не прогнозовані обставини, які можуть вплинути на надбавку

Бійцям в Україні передбачено певні надбавки, розмір яких коливається від 30 до 100 тисяч гривень. Чи будуть такі доплати у 2024 році, розповідає заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Як передає BBC, на наступний рік на виплати військовим виділять 751,3 мільярда гривень. А щодо виплати "бойових", то заступник міністра оборони пояснює, що вони мають зберегтись протягом періоду дії воєнного стану. Це передбачено постановою Кабміну "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".

"Простими словами — всі виплати залишаться на рівні 2023 року", — мовиться у виданні.

Варто зауважити, що у наступному році може змінитись ситуація на фронті та відбутись зростання потреб ЗСУ. Окрім того, як повідомляє Джигир, якщо зросте інтенсивність боїв чи кількість бійців, то їх фінансування збільшиться.

"Наш оборонний бюджет закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової. На полі бою ведеться постійна запекла боротьба, тож вірогідність збільшення інтенсивності бойових дій існує щодня. Це слід враховувати, як і можливе зростання чисельності армії, яку треба буде своєчасно забезпечувати", — пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку допомогу зможуть отримувати військові, які зазнали поранень.