Якщо військовий отримав поранення: яку допомогу нараховуватимуть та які документи потрібні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гроші виплачуватиметься навіть попри перервне лікування
Військовослужбовці, які були поранені чи отримали інші травми під час виконання своїх обов'язків, мають право на певні виплати від держави. Однією з таких є нарахування 100 тисяч гривень на період лікування.
Така винагорода буде здійснюватись на весь період перебування в лікарні. Про це мовиться в Черкаському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
За інформацією ТЦК, додаткова винагорода виплачується пропорційно на місяць за час перебування на стаціонарному лікуванні, у тому числі в закордонних лікувальних закладах, та відпустки в разі тяжкого поранення, що має бути вказано у висновку ВЛК. Водночас вона буде надходити навіть за умови перервного лікування.
"Якщо вам не виплачують додаткову винагороду за наявності підстав, варто звернутися до безпосереднього командира з рапортом", — мовиться у повідомленні.
Тим часом грошова допомога у разі становленням інвалідності чи часткової втрати працездатності надаватиметься на висновку двох підстав — ВЛК, а потім МСЕК.
Для отримання допомоги необхідні такі документи
- заява;
- завірена копія довідки до акта огляду МСЕК;
- копія постанови ВЛК;
- довідки про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва (інші документи про причини); при захворюваннях така довідка не видається;
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія ідентифікаційного коду;
- реквізити банківського рахунку.
За наявності варто додати копію рішення суду про призначення одноразової грошової допомоги.
З цими документами потрібно звертатися до
- військової частини (фінансова частина) – для військових, які служать;
- ТЦК та СП за місцем проживання – для звільнених зі служби.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошове забезпечення мобілізованих військових в Україні.