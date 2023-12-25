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Якщо військовий отримав поранення: яку допомогу нараховуватимуть та які документи потрібні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Українські воїни
Українські воїни. Фото Генштаб ЗСУ

Гроші виплачуватиметься навіть попри перервне лікування

Військовослужбовці, які були поранені чи отримали інші травми під час виконання своїх обов'язків, мають право на певні виплати від держави. Однією з таких є нарахування 100 тисяч гривень на період лікування.

Така винагорода буде здійснюватись на весь період перебування в лікарні. Про це мовиться в Черкаському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією ТЦК, додаткова винагорода виплачується пропорційно на місяць за час перебування на стаціонарному лікуванні, у тому числі в закордонних лікувальних закладах, та відпустки в разі тяжкого поранення, що має бути вказано у висновку ВЛК. Водночас вона буде надходити навіть за умови перервного лікування.

"Якщо вам не виплачують додаткову винагороду за наявності підстав, варто звернутися до безпосереднього командира з рапортом", — мовиться у повідомленні.

Тим часом грошова допомога у разі становленням інвалідності чи часткової втрати працездатності надаватиметься на висновку двох підстав — ВЛК, а потім МСЕК.

Для отримання допомоги необхідні такі документи

  • заява;
  • завірена копія довідки до акта огляду МСЕК;
  • копія постанови ВЛК;
  • довідки про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва (інші документи про причини); при захворюваннях така довідка не видається;
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • реквізити банківського рахунку.

За наявності варто додати копію рішення суду про призначення одноразової грошової допомоги.

З цими документами потрібно звертатися до

  • військової частини (фінансова частина) – для військових, які служать;
  • ТЦК та СП за місцем проживання – для звільнених зі служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошове забезпечення мобілізованих військових в Україні.

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#Виплати #Поранені військові #Виплати військовим