Все буде індивідуально: що робити бійцям, якщо "бойові" нараховано неправильно

Спочатку треба звернутись на гарячу лінію

Військові в Україні за свою роботу отримуватимуть заробітну плату та додаткові виплати "бойових". Їх розмір коливається від 30 до 100 тисяч гривень.

Ця винагорода може здійснюватись бійцям не в тому обсязі, якому необхідно. Як це можна вирішити, розповів начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки Міністерства оборони Олег Рогаль, передає LB.ua.

Олег Рогаль каже, що в такому випадку треба з кожним військовим розбиратись конкретно, однак першим ділом треба подзвонити на гарячу лінію Міністерства оборони України.

"Утім чіткого порядку дій не вказав", — повідомляється на сайті.

Хто з бійців має право на виплату "бойових"

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, є три суми нарахування:

100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);

– військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000); 50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000);

– військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000); 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові або їх родини можуть отримати 8 різних виплат.