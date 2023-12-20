Все будет индивидуально: что делать бойцам, если "боевые" начислены неправильно

Сначала нужно обратиться на горячую линию

Военные в Украине за свою работу получат заработную плату и дополнительные выплаты "боевых". Их размер колеблется от 30 до 100 тысяч гривен.

Это вознаграждение может производиться бойцам не в том объеме, который необходим. Как это можно решить, рассказал начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы Управления социальной поддержки Министерства обороны Олег Рогаль, передает LB.ua.

Олег Рогаль говорит, что в таком случае нужно с каждым военным разбираться конкретно, однако первым делом нужно позвонить в горячую линию Министерства обороны Украины.

"Впрочем, четкого порядка действий не указал ", — сообщается на сайте.

Кто из бойцов имеет право на выплату "боевых"

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, есть три суммы начисления:

100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);

– военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000); 50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000);

– военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000); 30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий;

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные или их семьи могут получить 8 разных выплат.