Компенсация на приобретение жилья: кто из военных получит выплату от государства

Начисление будет уходить из бюджета города

Военные в Украине имеют право на дополнительные выплаты, в частности, на денежную компенсацию для получения жилого помещения. Такое начисление рассчитано для проживающих в Одессе бойцов.

Три категории лиц могут ожидать компенсации. Об этом говорится на официальном сайте города Одесса.

Кому предусмотрены выплаты на получение помещения для проживания

семьям погибших (умерших) воинов и лицам с инвалидностью I-II групп, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения (АТО);

внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость , суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения (ВПО АТО);

, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения (ВПО АТО); компенсация для семей участников боевых действий на территории других государств, для лиц с инвалидностью I-II групп из числа участников боевых действий на территории других государств, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах.

Согласно данным, опубликованным на сайте, в Одессе находится 81 семья погибших (умерших) воинов и лиц с инвалидностью I-II групп, 229 семей внутри перемещенных лиц, вставших на защиту страны, и 27 семей участников боевых действий на территории других государств и лиц с инвалидностью I-II групп, участвовавших в боевых действиях территории других государств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным выплачивается денежное обеспечение во время лечения.