Компенсація на придбання житла: хто з військових отримає виплату від держави

Нарахування йтиме з бюджету міста

Військові в Україні мають право на додаткові виплати, зокрема на грошову компенсацію для отримання жилого приміщення. Таке нарахування розраховано для бійців, які проживають в Одесі.

Три категорії осіб можуть чекати на компенсацію. Про це сказано на офіційному сайті міста Одеса.

Кому передбачені виплати на отримання приміщення для проживання

сім’ям загиблих (померлих) воїнів та осібам з інвалідністю I — II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (АТО);

внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність , суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (ВПО АТО);

, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (ВПО АТО); компенсація для сімей учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю I-II груп з числа учасників бойових дій на території інших держав, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах.

Згідно з даними, які оприлюднені на сайті, в Одесі перебуває 81 сім'я загиблих (померлих) воїнів та осіб з інвалідністю І-ІІ груп, 229 сімей внутрішньопереміщених осіб, що стали на захист країни, та 27 сімей учасників бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю I-II груп, які брали участь у бойових діях на території інших держав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим виплачується грошове забезпечення під час лікування.