Грошове забезпечення на лікуванні: на які виплати може розраховувати боєць

Відповідь дав юрист

Військові, що отримали поранення, чекають на чотирикратне нарахування у разі перебування на лікуванні.

Така виплата буде здійснюватись на основі двох головних документів. Про це мовиться в наказі "Про затвердження порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", передає Юрист Андрій Топчій.

Згідно з наказом, розмір виплати залежить від останньої займаної посади військового та нараховуватиметься не більше 4 місяців у зв'язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою.

Документи, які необхідні для здійснення чотирикратної виплати

Висновок лікарняного закладу (військово-лікарської комісії);

Рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах та відповідно до вимог чинного законодавства.

"Відповідно протягом 4 місяців лікування, військовослужбовцю мають нараховуватись відповідні виплати. Мова йде само про базові виплати, а не відповідні надбавки (+30 000 грн чи + 100 000 грн за перебування на передовій і т.д.)", — пояснює юрист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі військові матимуть право на виплату на реабілітацію.