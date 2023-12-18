Денежное обеспечение на лечении: на какие выплаты может рассчитывать боец

Ответ дал юрист

Военные, которые получили ранения, ожидают четырехкратное начисление в случае пребывания на лечении.

Такая выплата будет производиться на основе двух главных документов. Об этом говорится в приказе "Об утверждении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", передает Юрист Андрей Топчий.

Согласно приказу размер выплаты зависит от последней занимаемой должности военного и будет начисляться не более 4 месяцев в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью.

Документы, необходимые для осуществления четырехкратной выплаты

Заключение больничного учреждения (военно-врачебной комиссии);

Решение командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Соответственно в течение 4 месяцев лечения, военнослужащему должны начисляться соответствующие выплаты. Речь идет о базовых выплатах, а не соответствующих надбавках (+30 000 грн или + 100 000 грн за пребывание на передовой и т.д.)", — объясняет юрист.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые военные будут иметь право на выплату на реабилитацию.