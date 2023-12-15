Дополнительное вознаграждение 15, 20, 25 и 30 тысяч гривен: кому из военных повезет с выплатой

Размер колеблется в зависимости от должности

Военные, в зависимости от должности, имеют право на различные дополнительные начисления. Для лиц, служащих в сержантском составе, предусмотрено вознаграждение, которое колеблется в пределах 15-30 тысяч гривен.

Есть пять категорий защитников, которые рассчитывают на надбавку, как говорится в постановлении "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины". Больше всего получают лица, имеющие повышенный уровень подготовки.

Выплаты для военнослужащих, принадлежащих к сержантскому составу

Руководящий состав — 25 тыс. грн.

Инструкторский состав:

лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава – 15 тыс. грн;

лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и базовый уровень подготовки инструкторского состава – 20 тыс. грн;

лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие средний уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и повышенный уровень подготовки инструкторского состава – 25 тыс. грн;

лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и повышенный уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и академический уровень подготовки инструкторов — 30 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое начисление будет производиться для бойцов, выведенных за штат.