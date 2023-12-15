Додаткова винагорода 15, 20, 25 та 30 тисяч гривень: кому з військових пощастить з виплатою

Розмір коливається в залежності від посади

Військові, в залежності від посади, мають право на різні додаткові нарахування. Для осіб, що служать в сержантському складі, передбачена винагорода, яка коливається в межах 15-30 тисяч гривень.

Є п'ять категорій захисників, що розраховуються на надбавку, як мовиться у постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України". Найбільше отримують особи, що мають підвищений рівень підготовки.

Виплати для військовослужбовців, що належать до сержантського складу

Керівний склад — 25 тис. грн.

Інструкторський склад:

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу — 15 тис. грн;

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу — 20 тис. грн;

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу — 25 тис. грн;

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають підвищений рівень підготовки сержантського (старшинського) складу й академічний рівень підготовки інструкторів — 30 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке нарахування буде здійснюватись для бійців, що були виведені поза штат.